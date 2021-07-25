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Более 60 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в выборах акимов – предварительные результаты

25 Июля 2021 22:19
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Более 60 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в выборах акимов – предварительные результаты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области первые прямые выборы сельских акимов состоялись по всем округам в 149 населённых пунктах. Отмечена высокая явка. По предварительным результатам, в голосовании приняли участие более 60 тысяч избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов на брифинге в прямом эфире.

«В настоящее время на некоторых избирательных участках ещё оформляются протоколы по итогам подсчёта голосов. Но уже можно уверенно сказать, что выборы состоялись по всем округам. По предварительным данным, в выборах сельских акимов в области приняли участие более 60 тысяч избирателей, что составляет 74%. На всех избирательных участках были созданы необходимые условия для голосования граждан, в том числе для избирателей с особыми потребностями. Соблюдались необходимые санитарные меры», – заявил глава облизбиркома.

Напомним, в Карагандинской области избирают 75 сельских акимов. На выборы вышли 257 кандидатов: 81 – от политпартий и 176 самовыдвиженцев. Средняя конкуренция – 3,4 на одно место.

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#Карагандинская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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