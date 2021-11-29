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Более 60 тысяч подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане
29 Ноября 2021 17:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавируса вакциной от Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным МВК на 28 ноября, первым компонентом вакцины Pfizer привито 76 944 человек. Из них:
- п одростки – 60 325;
- беременные женщины – 5 284;
- кормящие женщины – 11 335.
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