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Более 60 тысяч подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане

29 Ноября 2021 17:37
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Более 60 тысяч подростков привились вакциной Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавируса вакциной от Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По данным МВК на 28 ноября, первым компонентом вакцины Pfizer привито 76 944 человек. Из них:

- п одростки – 60 325;

- беременные женщины – 5 284;

- кормящие женщины – 11 335.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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