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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:52, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 60 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 60 657 человек (52 309 КВИ+ и 8 348 КВИ-), из них в стационарах находится 10 210 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 447 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    «Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 805 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 221 пациент, на аппарате ИВЛ – 139 пациентов», - говорится в сообщении.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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