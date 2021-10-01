Более 60 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 60 657 человек (52 309 КВИ+ и 8 348 КВИ-), из них в стационарах находится 10 210 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 447 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 805 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 221 пациент, на аппарате ИВЛ – 139 пациентов», - говорится в сообщении.







