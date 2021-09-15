Более 60 тысяч документов по репрессированным рассекретили в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ведется определенная работа по реабилитации жертв политических репрессии. Об этом сообщил заместитель акима Карагандинской области Абзал Нүкенов в ходе кустового семинара по теме «Изучение, подготовка заключения и рекомендаций по реабилитации кулаков, баев, полуфеодалов (середняков) и крестьян-шаруа», организованного в Нур-Султане Проектным офисом по сопровождению деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий совместно с акиматом Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе семинара приняли участие представители региональных комиссий г. Алматы, Шымкентской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской областей.

«Карагандинская область – один из тех регионов, где искали прибежища тысячи людей, подвергшихся репрессиям и принудительно переселенных. Следует отметить, что на территории области были несколько крупных лагерей системы ГУЛАГ, таких как КАРЛАГ, СтепЛаг. В Карагандинской области всегда велась работа по различным направлениям для возвращения имен пострадавших от репрессивной политики советской эпохи. Считаю, что деятельность государственной и региональных комиссий по полной реабилитации политических репрессий и восстановлению исторической справедливости даст новый импульс этой работе», – сказал А.Нукенов.

По его словам, состав региональной комиссии, в соответствии с инструкциями проектного офиса, был обновлен, привлечен научно-экспертный потенциал региона. Проведено 3 заседания региональной комиссии, и 2 заседания рабочих групп. По специальному поручению проектного офиса вместо первоначально созданных рабочих групп созданы рабочие группы по 7 направлениям.

А.Нукенов также сообщил, что в настоящее время в специальном ведомственном архиве управления правовой статистики и специальных учетов хранится 180 170 документов по принудительно переселенным, ссыльных и др., из них 61 624 рассекречены, оставшиеся 118 546 подлежат рассекречиванию. Указанные списки, после тщательного изучения рабочими группами, будут направлены в государственную комиссию.

Как отметил заместитель акима области, работа региональной комиссии широко освещается в СМИ и социальных сетях.