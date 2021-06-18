Более 60 тысяч автомобилей планирует произвести костанайский автозавод

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В планах костанайского «СарыаркаАвтоПром» на текущий год произвести порядка 60 тысяч автомобилей. Из них почти треть - будет произведена на экспорт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Всего же за 11 лет работы заводом «СарыаркаАвтоПром» произведено порядка 130 тысяч автомобилей, при этом активно применяются операции по сварке и окраске кузовов.

«Предприятие интенсивно наращивает объемы производства. Так, в 2020 году 51,7% от всей автотехники казахстанского производства приходится именно на костанайский завод, а это более 40 тысяч единиц, -рассказали в пресс-службе автозавода. — За 5 месяцев этого года предприятие выпустило порядка 20 тысяч машин, при этом экспортировано 1 672 автомобиля».

Сегодня линейка производимой на «СарыаркаАвтоПром» продукции представлена брендами: Кia, JAC, Chevrolet, UAZ, MAN, SAZ.

В этом году акцент сделан на реализации автомобилей бренда Kia в Казахстане. Темпы репликации высокие: всего за 5 месяцев этого года в стране было приобретено 2629 автомобилей марки, что на 8,2% выше аналогичного показателя 2020 года.

Отметим, что запуск производства автомобилей Kia был осуществлен 26 марта 2021 года на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром», и всего за несколько месяцев здесь выпустили более 3 тысяч машин бренда, являющегося одним из признанных мировых лидеров в массовом сегменте.

Новая линейка представлена моделями Кia Rio и Rio X, Picanto, Cerato, K5, Soul, Seltos, Sportage и Sorento. Также в ближайшее время костанайский завод запустит производство автомобилей марки LADA и Renault.