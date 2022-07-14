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Более 60 тыс. тонн вредных веществ попало в атмосферу в СКО
14 Июля 2022 19:16

Более 60 тыс. тонн вредных веществ попало в атмосферу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские статистики посчитали количество выбросов вредных веществ в атмосферу за прошлый год. В ведомстве утверждают, что цифра за год снизилась почти на 20%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, в 2021 году по области насчитывалось 15 612 стационарных источников загрязнения воздуха. Из них 12% оборудованы очистными сооружениями. Они уловили и обезвредили 92% от всего объема поступивших загрязняющих веществ.

Всего количество вредных выбросов превысило 805 тыс. тонн. На очистные сооружения пришлось 769 тыс. тонн. По сравнению с 2020 годом загрязняющих веществ было на 37% меньше.

В воздушный бассейн попало более 61,2 тыс. тонн вредных веществ. Несмотря на ужасающую цифру, количество выбросов за год снизилось почти на 20%. Из общего объема загрязняющих веществ, попавших в атмосферу, 64% составляют газообразные и жидкие вещества, около 36% – твердые.

Наибольшее количество выбросов приходится на Петропавловск – 49%, среди районов лидируют по этому показателю им. Г. Мусрепова, Тайыншинский и Айыртауский.


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Автор:
Корреспондент

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