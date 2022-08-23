Более 60 тыс. ребят ждут очереди в детские сады Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня в столице функционируют 432 детские дошкольные организации. Они рассчитаны на 56 тыс. детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В их числе 99 государственных (31,5 тыс. детей), 328 частных, в 314 из них размещен госзаказ (27 тыс. детей), 3 ведомственных (605 детей) организации и 2 частных мини-центра (134 ребенка).

«По состоянию на текущий период на электронном портале «INDIGO: электронный детский сад» зарегистрировано в очереди 60 тыс. 175 детей. В этом году проведено комплектование групп дошкольных организаций на 21 тыс. 978 мест», - говорится в ответе столичного акимата на официальный запрос МИА «Казинформ».

На данный момент, по информации акимата, не все государственные детские сады готовы принимать детей. Произведен ремонт в 14 государственных детских садах. Продолжается ремонт в детском саду №39. Срок окончания ремонта запланирован на октябрь.

В акимате добавили, что государственные дошкольные организации столицы работают по тарифам 16 тыс. 800 тенге (857 тенге в день) и 20 тыс. 800 тенге – частные с госдотациями (1040 тенге в день).



