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Более 60 тыс. человек посетили  «Астана Опера» в девятом сезоне
20 Июля 2022 05:01

Более 60 тыс. человек посетили  «Астана Опера» в девятом сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта подводят итоги прошедшего сезона основных театральных площадок страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Девятый сезон у «Астана Опера» выдался богатым на события. Театр посетили более 60 тыс. человек .

Состоялись три премьеры – балет «Белоснежка и семь гномов», героическая опера «Алпамыс», а также комедийный балет «Шесть танцев».

Проведено более 200 мероприятий, прошло около 45 выставок, посвященных легендарным деятелям искусства, артистам театра и постановщикам спектаклей.

Благотворительные проекты театра посетили более 760 человек.

Прошли 10 гастролей по Казахстану, а также участие в конкурсах и фестивалях в Японии, Италии, Австралии, России, Узбекистане и Кыргызстане.

В рамках Года детей состоялись открытие студии театральных ремесел, проведение первого фестиваля «Неделя классической музыки для детей», реализация проекта «Театральный урок».

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