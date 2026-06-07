Более 60% туристов экономят на повседневных расходах ради отпуска – исследование

Более 60% жителей разных стран мира сокращают необязательные расходы, чтобы позволить себе летний отпуск в период возросших цен на путешествия и геополитическую нестабильность. К таким выводам пришли авторы исследования Allianz Partners и Ipsos, передает агентство Kazinform.

Результаты исследования показали, что даже в условиях экономической неопределенности многие продолжают воспринимать путешествия как неотъемлемую часть жизни и не готовы от них отказаться.

Согласно опросу, путешествовать этим летом планируют 74% респондентов в десяти странах. При этом 77% участников исследования заявили, что обеспокоены ростом стоимости поездок. Чтобы выделить деньги на отпуск, 61% опрошенных сокращают другие расходы, а почти половина (47%) намерена пересмотреть свои туристические планы в пользу более дешевых вариантов.

Как показывает исследование, несмотря на финансовые сложности, от отпуска за рубежом не отказываются большинство респондентов. Более восьми из десяти участников опроса сообщили, что особенно нуждаются в отдыхе именно в этом году, а 86% считают ежегодный отпуск важным.



При этом рост цен влияет на выбор направлений. Наиболее популярным вариантом остается внутренний туризм. Более 40% путешественников планируют провести отпуск в своей стране и выбирают морские побережья, горные районы, сельскую местность или короткие поездки в другие города. Наибольшая доля внутренних туристов зафиксирована в Индии, Китае и США.



При выборе места отдыха туристы также стали больше внимания уделять вопросам безопасности. Каждый второй респондент сообщил, что на его планы могут повлиять ограничения на пересечение границ и рекомендации властей по поездкам. Кроме того, 72% опрошенных выразили обеспокоенность международной обстановкой, включая вооруженные конфликты и политическую напряженность. Еще 66% назвали важными факторами уровень преступности, мошенничество и террористические угрозы.



Помимо геополитических рисков, шесть из десяти путешественников опасаются задержек и отмены рейсов. Более половины участников исследования также переживают из-за возможных проблем со здоровьем за границей, экстренных медицинских ситуаций и потери багажа или документов.



На этом фоне исследователи обратили внимание на выросший интерес к туристическому страхованию. Около двух третей опрошенных уже оформили страховку или планируют сделать это перед поездкой. Среди тех, кто оформляет страховку, 85% назвали главной причиной чувство спокойствия и защищенности, а 84% рассчитывают на компенсацию расходов в случае отмены поездки.

Все больше путешественников планируют событийный туризм. Более половины опрошенных планируют посетить во время отпуска концерты, фестивали и другие культурные мероприятия. Свыше трети рассматривают круизы, речные путешествия и экспедиционные туры.

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Ранее сообщалось о возобновлении регулярных рейсов в Дубай из Алматы с 20 июня, а из Астаны — с 10 июля.