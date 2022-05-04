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Более 60 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки COVID-19
4 Мая 2022 14:45

Более 60 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки COVID-19

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 60 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки коронавируса. Об этом в среду администрация метрополитена проинформировала общественность в своем официальном аккаунте социальной сети «Вэйбо», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Утром в среду, 4 мая закрылись 44 станции Пекинского метрополитена. В 15:00 по местному времени принято решение о приостановке работы еще 20 станций столичной подземки.

«В соответствии с мерами профилактики и контроля эпидемии с 4 мая 2022 года до выхода особого уведомления закрыт ряд станций метро», - говорится в сообщении администрации Пекинского метрополитена.

Кроме того, согласно распоряжению местных властей, все начальные и средние школы, профтехучилища приостановят очные занятия с 5 мая на неделю.

По последним данным в Пекине насчитывается 12 зон высокого эпидемиологического риска и 34 зоны среднего риска распространения COVID-19.

За минувшие сутки в Пекине выявлен 51 случай заражения коронавирусом. В целом, с 22 апреля в китайской столице зарегистрировано свыше 450 случаев инфицирования COVID-19.


Автор:
Корреспондент
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