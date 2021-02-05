Более 60 родителей наказали за ночные прогулки детей в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ювенальные полицейские проводят онлайн-занятия со школьниками. В январе провели 300 таких уроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, обстановка по линии правонарушений со стороны подростков в городе стабильная.

В январе ювенальные полицейские провели 13 рейдов. В ходе рейдов в органы внутренних дел доставили 52 несовершеннолетних. На учет поставили одного. Всего к административной ответственности привлекли 90 правонарушителей. В числе наказанных 62 законных представителя несовершеннолетних. Они понесли ответственность за нахождение подростков в ночное время суток вне жилища. В январе за неисполнение обязанностей по воспитанию детей поставили на учет одного родителя. Сейчас на учете состоят 110 неблагополучных семей.

«Дистанционное обучение школьников и студентов накладывает дополнительную нагрузку на ювенальных полицейских. Если при классическом формате обучения, инспекторы встречались с детьми ежедневно, то на «дистанционке» подростки преимущественно предоставлены сами себе. Это потенциально увеличивает риск совершения преступлений и правонарушений. Общая задача родителей, полицейских и педагогов – вовремя заметить, принять меры и уберечь детей от беды», - считает начальник отделения ювенальной полиции Эльмира Абушева.

Петропавловские ювенальные полицейские активно работают в онлайн-пространстве. По согласованию с педагогами они регулярно подключаются к урокам-конференциям, проводят с детьми лекции и беседы на правовые темы.