+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -4 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 60 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыли в Актюбинской области

11 Февраля 2020 17:11
Поделиться:
Более 60 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 60 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыто за год в Актюбинской области. Также ими совершено более 500 административных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Новости по теме
Полицейские и волонтеры объединились в профилактике подростковой преступности в Карагандинской области
Подпольная нарколаборатория ликвидирована в Алматы Преступность среди подростков снизилась в Карагандинской области Двое россиян задержаны по обвинению в создании финансовой пирамиды в Актобе

«В 2019 году актюбинскими полицейскими было раскрыто более 60 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди них такие преступления как угоны, незаконное хранение оружия, кражи личного имущества, грабежи и убийства. К административной ответственности привлечены 511 человек из числа приверженцев ДРТ. В общей сумме на них наложены штрафы в размере свыше 2 млн тенге», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В числе прочего, установлен один факт незаконной медицинской деятельности и целительства под прикрытием религиозной практики.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив