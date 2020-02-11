Более 60 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 60 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыто за год в Актюбинской области. Также ими совершено более 500 административных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

«В 2019 году актюбинскими полицейскими было раскрыто более 60 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди них такие преступления как угоны, незаконное хранение оружия, кражи личного имущества, грабежи и убийства. К административной ответственности привлечены 511 человек из числа приверженцев ДРТ. В общей сумме на них наложены штрафы в размере свыше 2 млн тенге», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В числе прочего, установлен один факт незаконной медицинской деятельности и целительства под прикрытием религиозной практики.