Более 60 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыли в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 60 преступлений с участием приверженцев деструктивных религиозных течений раскрыто за год в Актюбинской области. Также ими совершено более 500 административных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
«В 2019 году актюбинскими полицейскими было раскрыто более 60 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди них такие преступления как угоны, незаконное хранение оружия, кражи личного имущества, грабежи и убийства. К административной ответственности привлечены 511 человек из числа приверженцев ДРТ. В общей сумме на них наложены штрафы в размере свыше 2 млн тенге», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
В числе прочего, установлен один факт незаконной медицинской деятельности и целительства под прикрытием религиозной практики.
- Полицейские и волонтеры объединились в профилактике подростковой преступности в Карагандинской области
- Сотрудники ДЧС спасли автобус с гражданами Узбекистана, сломавшийся на трассе
- Ставить сигнализацию на дома и квартиры рекомендуют алматинцам
- Какие уголовные дела возбуждены в Кордайском районе
- Ударил пенсионерку кирпичом и похитил деньги ранее судимый житель Степногорска
- В три раза увеличат поголовье крупного и мелкого рогатого скота в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана