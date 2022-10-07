РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:39, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 60 петропавловцев направили на принудительное лечение от алкоголизма

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Петропавловска направили на принудительное лечение от алкоголизма 63 человека с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Бутылка — ссора — нож. Этот сценарий «отдыха» со спиртным хорошо знаком полицейским и медикам. За 9 месяцев в Петропавловске тяжкие телесные повреждения в ходе совместного распития получили 22 человека.

    Как отмечают стражи порядка, злоупотребления спиртным — один из основных криминогенных факторов. К примеру, под воздействием алкоголя совершается 80% всех тяжких и особо тяжких преступлений. Всего же с начала года в Петропавловске зарегистрировано 190 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

    Кроме того, на фоне пьянства происходят почти все семейные дебоши, их в областном центре с января зарегистрировано 957. На дорогах города задержано 206 нетрезвых водителей, каждый из них рисковал стать виновником ДТП.

    Среди мер по профилактике преступности, которые принимают участковые инспекторы полиции, — соблюдение антиалкогольного законодательства, направление на принудительное лечение лиц, страдающих алкогольной зависимостью.

    «Первый шаг следует делать родственникам алкоголика, написав заявление в поликлинику. Порой люди долго не решаются на эту меру, доверяя обещаниям алкоголиков исправиться. Однако зачастую - это единственная надежда на возвращение алкоголиков к нормальной жизни и снижение риска совершения преступлений. Участковые инспекторы разъясняют людям процедуру направления, осуществляют содействие медицинским работникам. С начала года из Петропавловска на принудительное лечение направлено 63 человека», — сообщил заместитель начальника отдела МПС УП города Петропавловска Айдын Ахмагамбетов.

    Кроме того, полицейские областного центра привлекли к ответственности 65 человек за торговлю спиртным из-под полы, 27 владельцев магазинов — за реализацию алкоголя в ночное время, без лицензии, либо несовершеннолетним. 3700 человек понесли ответственность за распитие спиртного или появление в нетрезвом виде в общественных местах. Из незаконного оборота изъято свыше 15 тысяч литров алкоголя.


    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!