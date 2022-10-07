Более 60 петропавловцев направили на принудительное лечение от алкоголизма

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Петропавловска направили на принудительное лечение от алкоголизма 63 человека с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Бутылка — ссора — нож. Этот сценарий «отдыха» со спиртным хорошо знаком полицейским и медикам. За 9 месяцев в Петропавловске тяжкие телесные повреждения в ходе совместного распития получили 22 человека.

Как отмечают стражи порядка, злоупотребления спиртным — один из основных криминогенных факторов. К примеру, под воздействием алкоголя совершается 80% всех тяжких и особо тяжких преступлений. Всего же с начала года в Петропавловске зарегистрировано 190 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, на фоне пьянства происходят почти все семейные дебоши, их в областном центре с января зарегистрировано 957. На дорогах города задержано 206 нетрезвых водителей, каждый из них рисковал стать виновником ДТП.

Среди мер по профилактике преступности, которые принимают участковые инспекторы полиции, — соблюдение антиалкогольного законодательства, направление на принудительное лечение лиц, страдающих алкогольной зависимостью.

«Первый шаг следует делать родственникам алкоголика, написав заявление в поликлинику. Порой люди долго не решаются на эту меру, доверяя обещаниям алкоголиков исправиться. Однако зачастую - это единственная надежда на возвращение алкоголиков к нормальной жизни и снижение риска совершения преступлений. Участковые инспекторы разъясняют людям процедуру направления, осуществляют содействие медицинским работникам. С начала года из Петропавловска на принудительное лечение направлено 63 человека», — сообщил заместитель начальника отдела МПС УП города Петропавловска Айдын Ахмагамбетов.

Кроме того, полицейские областного центра привлекли к ответственности 65 человек за торговлю спиртным из-под полы, 27 владельцев магазинов — за реализацию алкоголя в ночное время, без лицензии, либо несовершеннолетним. 3700 человек понесли ответственность за распитие спиртного или появление в нетрезвом виде в общественных местах. Из незаконного оборота изъято свыше 15 тысяч литров алкоголя.





Фото: polisia.kz











