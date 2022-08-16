16 Августа 2022 12:12

Более 60% образовательных программ помог обновить Атлас новых профессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о проводимой работе к началу нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством проводится работа по готовности к началу нового учебного года. Внесены изменения в Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (ГОСО), предусматривающие дальнейшее расширение академической свободы вузов», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

В частности, вузам предоставлена возможность самостоятельно определять содержание цикла общеобразовательных дисциплин с учетом специфики направлений подготовки кадров. Исключена строгая регламентация количества кредитов блоков базовых и профилирующих дисциплин. Если ранее цикл базовых дисциплин составлял не менее 112 кредитов, профильных – 60 кредитов, то теперь вузы сами будут устанавливать эти пропорции, учитывая особенности профессиональной подготовки по той или иной специальности.

«Также вузы могут привлекать специалистов-практиков и топ-менеджеров к руководству дипломными и исследовательскими работами студентов и магистрантов. Это актуализация содержания образовательных программ», – отметил министр.

«Сегодня вузами для формирования востребованных рынком труда навыков разработаны инновационные образовательные программы. Их количество выросло вдвое. Так, 63% образовательных программ обновлены с учетом профстандартов и Атласа новых профессий», - добавил С. Нурбек.