Более 60 объявлений о продаже «липовых» паспортов вакцинации выявлено в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов. Так, в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок. Информация о них для блокирования направлена в уполномоченный орган», - отметил спикер.

Кроме того, необходимо отметить: пытаясь приобрести ложные документы, можно стать жертвами мошенников. «При мониторинге Интернета выявляются ложные предложения об изготовлении справок либо паспортов вакцинации с официальной регистрацией в базе данных», - добавил Арыстангани Заппаров.



