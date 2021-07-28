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Более 60 объявлений о продаже «липовых» паспортов вакцинации выявлено в соцсетях

28 Июля 2021 17:15
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Более 60 объявлений о продаже «липовых» паспортов вакцинации выявлено в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов. Так, в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок. Информация о них для блокирования направлена в уполномоченный орган», - отметил спикер.

Кроме того, необходимо отметить: пытаясь приобрести ложные документы, можно стать жертвами мошенников. «При мониторинге Интернета выявляются ложные предложения об изготовлении справок либо паспортов вакцинации с официальной регистрацией в базе данных», - добавил Арыстангани Заппаров.



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#Здравоохранение   #МВД РК   #Коронавирус в РК   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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