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    12:55, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 60 млн тенге штрафа выписали компаниям за нарушения при привлечении иностранцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прокуроры областей совместно с государственными инспекторами труда провели проверки в 64 предприятиях страны, которые привлекают свыше 30 человек иностранной рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Было выявлено более 1 тыс. нарушений. Из них 179 случаев диспропорции оплаты труда, 399 – выполнение иностранцами работ, не предусмотренных разрешениями, 210 – несоблюдение требований в части казахстанского содержания, 205 – несоответствия образования иностранцем занимаемой им должности, 157 – осуществление трудовой деятельности иностранцами без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы», - сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, для устранения указанных нарушений внесено 66 представлений, к административной ответственности привлечены 263 должностных лица, которым наложен штраф на сумму более 64 млн тенге. Акиматами отозвано 390 разрешений.

    «Результаты данных проверок в ближайшее время будут рассмотрены на заседании республиканской трехсторонней комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК по итогам третьего квартала, и в дальнейшем по ним будут приняты меры», - добавил спикер.

    Он отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом РК работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации.


    Теги:
    Общество Минтруда РК Права человека Закон и право Правоохранительные органы
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