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Более 60 млн доз вакцины от КВИ использовано в Узбекистане
12 Июля 2022 22:10

Более 60 млн доз вакцины от КВИ использовано в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Показатель вакцинации первой дозой составляет 96,5% среди взрослого населения страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ на сегодняшний день в стране использовано 60 264 895 доз вакцины, из которых первую дозу получили 20 685 580 человек, второй дозой привились 17 053 235, третьим компонентом (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) привились 9 964 107 узбекистанцев. Бустерную дозу получили 12 551 973 человека.

«Показатель вакцинации первой дозой составляет 96,5% среди взрослого населения страны, подлежащего вакцинации», - сообщает Минздрав РУ.

В ведомстве добавили, что для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет использовано 1 743 740 доз вакцины, в том числе первой дозой привито

920 451, второй дозой – 703 355, бустерной дозой – 119 850 детей.

Ранее сообщалось, что вакцинация в Узбекистане осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В стране 3 августа 2021 года принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.






Фото: www.diabetesdaily.com


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Автор:
Корреспондент
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