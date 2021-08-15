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Более 60 млн доз вакцин от КВИ введено подросткам в Китае

15 Августа 2021 05:10
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Более 60 млн доз вакцин от КВИ введено подросткам в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Более 60 миллионов доз вакцин против COVID-19 введено молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет в Китае. Об этом в ходе очередного брифинга заявил инспектор Госкомиссии по делам здравоохранения КНР Хэ Цинхуа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вакцинация молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет проходит организовано по всей стране. Введено более 60 миллионов доз вакцин», - проинформировал Хэ Цинхуа.

По его словам, вакцинация молодежи в возрасте от 12 до 17 лет будет продолжена в Китае.

Иммунолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин отметил, что вакцинация детей и подростков является неотъемлемой частью процесса формирования коллективного иммунитета.

Далее Ван Хуацин назвал причины, в связи с чем в Китае начали вакцинировать детей. Во-первых, наблюдается тенденция увеличения числа случаев заражения коронавирусом среди детей и подростков за рубежом. Во-вторых, если раньше считали, что заболевание у детей часто проходит в легкой форме. То теперь обнаружили, что по мере увеличения количества случаев заболеваемости детей коронавирусом, у некоторых из них болезнь протекает в тяжелой форме, вплоть до летальных исходов.

Он также подчеркнул, что результаты мониторинга неблагоприятных побочных реакций при применении вакцин показывают, что частота побочных реакций у детей и подростков не выше, чем у взрослых старше 18 лет, включая как общие, так и аномальные реакции.

Согласно официальным данным, по состоянию на пятницу в материковом Китае введено свыше 1,84 млрд доз вакцин от коронавируса.


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#Китай   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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