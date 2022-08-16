Более 60 мигрантов спасли у берегов Турции, сотни задержали
ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».
Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Дикили и Чешме провинции Измир на западе страны.
Нелегальные мигранты пытались попасть на греческий берег на надувных лодках.
Кроме того, при попытке незаконно пересечь границу у берегов района Урла задержаны 192 мигранта и пять лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки нелегальных мигрантов. Группа мигрантов планировала попасть из Турцию в Италию через территорию Греции.
Всех спасенных и задержанных мигрантов доставили в региональное управление миграционной службы.Фото: aa.com.tr