16 Августа 2022 22:38

Более 60 мигрантов спасли у берегов Турции, сотни задержали

ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Дикили и Чешме провинции Измир на западе страны.

Нелегальные мигранты пытались попасть на греческий берег на надувных лодках.

Кроме того, при попытке незаконно пересечь границу у берегов района Урла задержаны 192 мигранта и пять лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки нелегальных мигрантов. Группа мигрантов планировала попасть из Турцию в Италию через территорию Греции.

Всех спасенных и задержанных мигрантов доставили в региональное управление миграционной службы.









Фото: aa.com.tr