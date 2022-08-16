Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Более 60 мигрантов спасли у берегов Турции, сотни задержали
16 Августа 2022 22:38

Более 60 мигрантов спасли у берегов Турции, сотни задержали

ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Дикили и Чешме провинции Измир на западе страны.

Нелегальные мигранты пытались попасть на греческий берег на надувных лодках.

Кроме того, при попытке незаконно пересечь границу у берегов района Урла задержаны 192 мигранта и пять лиц, подозреваемых в организации незаконной переправки нелегальных мигрантов. Группа мигрантов планировала попасть из Турцию в Италию через территорию Греции.

Всех спасенных и задержанных мигрантов доставили в региональное управление миграционной службы.

Фото: aa.com.tr



Новости по теме
Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре
Президентский оркестр из РК прибыл в Турцию для участия в международном фестивале
Более 20 иностранцев депортировали за пределы страны в Атырауской области
Читайте также
Более 16 тыс. иностранных граждан работают в Казахстане
Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре
Президентский оркестр из РК прибыл в Турцию для участия в международном фестивале
Более 20 иностранцев депортировали за пределы страны в Атырауской области
Более 100 нелегальных мигрантов спасли в Турции
25 иностранцев депортировали из страны в Мангистауской области
Делегация Казахстана побывала на стройплощадке АЭС  в Турции
Межконтинентальный заплыв через Босфор прошел в Стамбуле
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив