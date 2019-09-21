Более 60 краж совершил мужчина в Костанайской и Акмолинской областях

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан подозреваемый в более чем 60 кражах чужого имущества, которые он совершал в течение 4 лет на территории Есильского района и соседней Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, в сентябре в дежурную часть Есильского районного отдела полиции поступило заявление от жителя села Курского о том, что неизвестные лица пытались проникнуть в его гараж и похитить личное имущество. Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 42-летний односельчанин потерпевшего, проживающий с матерью.

«Как было установлено в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, задержанный оказался причастен к совершению порядка 60 краж чужого имущества на территории Есильского района и Костанайской области. Преступным промыслом сельчанин начал заниматься в 2015 году. Мужчина вскрывал чужие гаражи, проникал в квартиры. Кроме того, в его «послужном списке» и две кражи автомашин, которые он впоследствии разобрал на запчасти», - рассказали в ведомстве.

Как добавили полицейские, награбленное сельчанин бережно хранил в своем гараже. При проведении обыска у мужчины были найдены похищенные электроинструменты, строительные материалы, наборы ключей, аккумуляторы и другие предметы быта.

«В настоящее время похищенное имущество изъято, полицейские вернут его законным владельцам», - добавили в пресс-службе ДП региона.