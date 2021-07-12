Более 60 краснокнижных оленей выпустят в природный резерват Иле-Балхаш

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Иле-Балхашском резервате пройдёт третий выпуск бухарского оленя. Животное вновь появилось на территории Южного Прибалхашья благодаря Всемирному фонду дикой природы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется выпуск 61 оленя, что является рекордным количеством за один год. В зоне выпуска были выставлены фотоловушки для наблюдения. Для усиления контроля используются 9 спутниковых ошейников», – сообщил руководитель отдела Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Леонид Сидоренко.

По словам специалистов, такие технологии практикуются во всем мире. С их помощью можно отслеживать перемещение оленей. Устройства крепятся безболезненно и не наносят какого-либо вреда животным.

Бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района Алматинской области. Однако в начале прошлого столетия этот вид начал исчезать. Спустя несколько десятилетий он и вовсе исчез из природы Казахстана. На сегодняшний день мировая популяция бухарского оленя составляет 3 500 особей.

«Восстановление популяции бухарских оленей в резервате Иле-Балхаш проходит очень успешно. Мы видим, что олени адаптировались и у них успешно рождаются оленята. По предварительной оценке, с учётом выпуска и рождённых оленят, в дикой природе насчитывается почти 100 оленей», – отметил директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

Тугайный, или бухарский, олень внесён в Красную книгу Казахстана и охраняется на международном уровне. Следует отметить, что возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется WWF России совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Напомним, первый выпуск был в 2019 году. Тогда на территории резервата поселили первых пять бухарских оленей. В 2020 году к ним присоединились еще 14 взрослых оленей и один оленёнок.