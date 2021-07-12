Более 60 краснокнижных оленей выпустят в природный резерват Иле-Балхаш
«Планируется выпуск 61 оленя, что является рекордным количеством за один год. В зоне выпуска были выставлены фотоловушки для наблюдения. Для усиления контроля используются 9 спутниковых ошейников», – сообщил руководитель отдела Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Леонид Сидоренко.
По словам специалистов, такие технологии практикуются во всем мире. С их помощью можно отслеживать перемещение оленей. Устройства крепятся безболезненно и не наносят какого-либо вреда животным.
Бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района Алматинской области. Однако в начале прошлого столетия этот вид начал исчезать. Спустя несколько десятилетий он и вовсе исчез из природы Казахстана. На сегодняшний день мировая популяция бухарского оленя составляет 3 500 особей.
«Восстановление популяции бухарских оленей в резервате Иле-Балхаш проходит очень успешно. Мы видим, что олени адаптировались и у них успешно рождаются оленята. По предварительной оценке, с учётом выпуска и рождённых оленят, в дикой природе насчитывается почти 100 оленей», – отметил директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.
Тугайный, или бухарский, олень внесён в Красную книгу Казахстана и охраняется на международном уровне. Следует отметить, что возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется WWF России совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Напомним, первый выпуск был в 2019 году. Тогда на территории резервата поселили первых пять бухарских оленей. В 2020 году к ним присоединились еще 14 взрослых оленей и один оленёнок.