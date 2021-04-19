Более 60% коечного фонда Алматы занято: горожан призывают получить вакцину от COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ им. Асфендиярова Эльмира Битанова в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций Алматы призвала горожан привиться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению кандидата медицинских наук, прививка – самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения COVID-19. Яркий пример массовой вакцинации произошел в Израиле, где было привито почти 80% населения и теперь отменен масочный режим на улицах.

Эльмира Битанова отметила, что, учитывая динамику распространения коронавируса в Алматы прошлым летом и нынешней весной, необходимо каждому совершеннолетнему жителю задуматься о вакцинации, как это сделали в Израиле. Эта страна стала лидером в мире по массовой вакцинации, обеспечив жителям иммунную защиту.

«В первую очередь, в Израиле стали делать прививки жителям страны старше 55–60 лет, так как они находились в зоне риска, а также всем, у кого есть заболевания, которые могут осложнить ход болезни», – ответила на вопросы Эльмира Битанова.

Иммунолог добавила, что победить пандемию можно только при помощи вакцинации с параллельным соблюдением карантинных мер.

«Одно другому будет помогать. Вакцинация единственный действенный способ, который поможет ослабить карантинные меры. Конечно, это будет зависеть от охвата и уровня популяционного иммунитета», – продолжила Эльмира Битанова.

Кандидат медицинских наук отметила, в Израиле пока не отменили ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях. Однако в этой стране в школах возобновились очные занятия. А также ввели череду послаблений, связанных со значительным снижением числа заражённых коронавирусом после вакцинации.

Напомним, в Алматы с начала 2021 года зарегистрировано 46 251 случай заражения КВИ, за последние сутки – 665 случаев. Суточный прирост составляет 1,4. В стационарах города Алматы, задействованных на COVID-19, занято 62,2% коек, занятость реанимационных коек составляет 54,4%. Всего 4014 человек находятся на стационарном лечении. Акимат Алматы призывает всех горожан, не имеющих медицинских противопоказаний, получить вакцину от КВИ. Прививочные пункты расположены в свыше 200 локациях. Услуги по получению вакцины бесплатны.