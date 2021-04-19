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    13:34, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 60% коечного фонда Алматы занято: горожан призывают получить вакцину от COVID-19

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ им. Асфендиярова Эльмира Битанова в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций Алматы призвала горожан привиться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению кандидата медицинских наук, прививка – самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения COVID-19. Яркий пример массовой вакцинации произошел в Израиле, где было привито почти 80% населения и теперь отменен масочный режим на улицах.

    Эльмира Битанова отметила, что, учитывая динамику распространения коронавируса в Алматы прошлым летом и нынешней весной, необходимо каждому совершеннолетнему жителю задуматься о вакцинации, как это сделали в Израиле. Эта страна стала лидером в мире по массовой вакцинации, обеспечив жителям иммунную защиту.

    «В первую очередь, в Израиле стали делать прививки жителям страны старше 55–60 лет, так как они находились в зоне риска, а также всем, у кого есть заболевания, которые могут осложнить ход болезни», – ответила на вопросы Эльмира Битанова.

    Иммунолог добавила, что победить пандемию можно только при помощи вакцинации с параллельным соблюдением карантинных мер.

    «Одно другому будет помогать. Вакцинация единственный действенный способ, который поможет ослабить карантинные меры. Конечно, это будет зависеть от охвата и уровня популяционного иммунитета», – продолжила Эльмира Битанова.

    Кандидат медицинских наук отметила, в Израиле пока не отменили ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях. Однако в этой стране в школах возобновились очные занятия. А также ввели череду послаблений, связанных со значительным снижением числа заражённых коронавирусом после вакцинации.

    Напомним, в Алматы с начала 2021 года зарегистрировано 46 251 случай заражения КВИ, за последние сутки – 665 случаев. Суточный прирост составляет 1,4. В стационарах города Алматы, задействованных на COVID-19, занято 62,2% коек, занятость реанимационных коек составляет 54,4%. Всего 4014 человек находятся на стационарном лечении. Акимат Алматы призывает всех горожан, не имеющих медицинских противопоказаний, получить вакцину от КВИ. Прививочные пункты расположены в свыше 200 локациях. Услуги по получению вакцины бесплатны.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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