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    Более 60 килограммов наркотических средств изъяли с начала года в Алматы

    28 Марта 2023, 16:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года полиция Алматы выявила 205 наркоправонарушений, пресекли 35 фактов сбыта наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным официального представителя департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, с начала года из незаконного оборота изъято свыше 60 килограммов наркотических средств, в том числе 7,5 кг синтетических наркотиков. 30 тысяч доз на общую сумму 187,5 миллионов тенге не дошли до потенциальных потребителей.

    «Также ликвидированы 3 нарколаборатории по изготовлению «синтетики». Одна из них ликвидирована минувшей ночью в Турксибском районе в частном доме, кустарным способом. 44-летний житель города развернул производство синтетических наркотиков, за что был задержан и водворен в изолятор временного содержания. С начала года выявлено два факта организации и содержания наркопритона и один факт культивирования наркосодержащих растений», - сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций Салтанат Азирбек.

    Она также отметила, что в департаменте особое внимание уделяют проблеме сбыта синтетических наркотиков онлайн.

    «С начала года полицейскими были задержаны 27 наркозакладчиков, выявлено 73 интернет-ресурса, где рекламируются наркотики. Вся информация по выявленным ресурсам направлена в «Кибернадзор» для дальнейшей блокировки», - отметила Салтанат Азирбек.

    С участием волонтеров из движения «Наркостоп» обнаружено и уничтожено путем закрашивания свыше 1500 граффити-надписей, содержащих информацию о распространении наркотических средств.

    «Один человек привлечен к уголовной ответственности по статье 299 части 1-1 УК, за незаконную рекламу наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров», - сказала спикер.

    Всего полицейскими с начала года проведено около 300 профилактических мероприятий. Основной акцент был поставлен на проведении информационной работы совместно с врачами-наркологами.

    В целях профилактики наркопреступности среди молодежи департаментом полиции и управлением образования города Алматы заключен меморандум о проведении в общеобразовательных школах и колледжах тематических лекций, тренингов, семинаров.

    «У нас есть специальный номер в WhatsApp (8-705-549-70-25) в Управлении по противодействию наркопреступности. На анонимных условиях любой гражданин может сообщить о наркоправонарушении или о готовящимся преступлении», - сказала она.

    Недавно департамент по противодействию наркопреступности МВД пресек деятельность транснациональной преступной группы из числа граждан Казахстана и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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