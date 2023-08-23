Более 60 кг конопли нашли во дворе жителя Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С 1 июня стартовало республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2023». В рамках ОПМ в Жамбылской области выявляют посадки культивированного наркосодержащего растения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в рамках ОПМ «Карасора-2023», совместно с сотрудниками отдела полиции Кордайского района, выявили очередной посев наркосодержащего растения.

В селе Кордай в ходе обыска дома по месту проживания 51-летнего гражданина в огороде обнаружены посадки культивированного наркосодержащего растения. По заключению экспертизы, изъятые кусты относятся к виду «конопля, общий вес составляет 62 килограмма 895 граммов.

«Задержанный дал признательные показания. По факту начато досудебное расследование по статье 300 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщалось ранее, в регионе в рамках комплексного плана по противодействию наркопреступности на 2023 - 2025 годы проводят комплекс профилактических мероприятий, создана выездная комиссия по уничтожению наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники. За более чем два месяца на 22 гектарах предпесковой территории скосили дикорастущую коноплю с последующим сжиганием общим весом 16,5 тонны.

С помощью военного беспилотного летательного аппарата обнаружена плантация наркосодержащей конопли, культивируемая местным жителем. Второй год к участию в подобных оперативно-розыскных мероприятиях привлекается расчет БПЛА регионального командования «Юг».

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.