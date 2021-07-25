Более 60% избирателей в СКО получили бюллетени

ПЕТРОПАBЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На 14:00 часов 25 июля избирательные бюллетени получили 61.14% от общего количества избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями области, по состоянию на 14.00 часов 25 июля избирательные бюллетени получили 61,14% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе, в Айыртауском районе - 2991 избирателей или 67,79%, в Акжарском районе - 615 избирателей или 65,29%, в Аккайынском районе - 6627 избирателей или 73,07%, в Есильском районе - 5338 избирателей или 55,98%, в Жамбылском районе - 3214 избирателей или 62,02%, в районе М. Жумабаева - 2353 избирателей или 69,08%, в Кызылжарском районе - 4365 избирателей или 56,38%, в Мамлютском районе - 3844 избирателя или 54,66%, в районе им. Г. Мусрепова - 1261 избиратель или 51,22 %, в Тайыншинском районе - 1675 избирателей или 44,56%, в Тимирязевском районе - 1138 избирателей или 63,54%, в Уалихановском районе - 711 избирателей или 77,20%, в районе Шал акына - 2839 избирателей или 67,34%.