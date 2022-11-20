Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова озвучила обновленные данные о явке граждан на выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки», - сказала Анастасия Щегорцова на брифинге в ЦИК РК.
В том числе:
1. по Абайской области – 73,57%
2. по Акмолинской области – 71,38%
3. по Актюбинской области – 68,81%
4. по Алматинской области – 55,11%
5. по Атырауской области – 60,87%
6. по Западно-Казахстанской области – 54,62%
7. по Жамбылской области – 68,74%
8. по Жетисуской области – 68,88%
9. по Карагандинской области – 71,89%
10. по Костанайской области – 71,38%
11. по Кызылординской области – 72,88%
12. по Мангистауской области – 59,61%
13. по Павлодарской области – 72,73%
14. по Северо-Казахстанской области – 72,21%
15. по Туркестанский области – 80,09%
16. по Улытауской области– 72,75%
17. по Восточно-Казахстанской области – 68,42%
18. по Астане – 44,39%
19. по Алматы – 26,19%
20. по Шымкенту – 56,28%
Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.
К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.