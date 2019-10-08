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Более 60 госуслуг в сфере образования доступны казахстанцам

8 Октября 2019 18:00
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Более 60 госуслуг в сфере образования доступны казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 60 государственных услуг в сфере образования доступны казахстанцам. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очень много услуг в системе образования – их порядка 67. На сегодня, к примеру, сдавать документы в вуз является для всех рутинной работой. Нужна копия аттестата и другие документы. Но с 2020 г. это будет не нужным, потому что мы полностью оцифруем до конца текущего года – то есть, те данные, которые есть в «Күнделік», автоматом перейдут в вузы, и ничего носить не нужно. В целом, учебный процесс в школах и детских садах автоматизирован»,- сказал Рустем Бигари в рамках открытия лаборатории социальных инноваций в международном технопарке Astana Hub.

Между тем, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов отметил, что государством все больше оказываются услуги, которые затрагивают детей.

«Мы в прошлом году запустили проактивную услугу по рождению ребенка, где детям можно дать имя, то есть родители могут дать имя через SMS-сообщение. Не надо никуда ходить. У нас все больше услуг должно оказываться для детей и мы должны заботиться об их образовании», - подчеркнул Аблайхан Оспанов.

Напомним, ранее вице-министр образования и науки рассказал, как развивается цифровизация в казахстанской системе образования.

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Ключевые слова: Правительство РК, Образование, Цифровой Казахстан,
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Акбота Кузекбай

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