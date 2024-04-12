Грандиозные планы десятилетней давности министерств и акиматов по строительству водохранилищ, накоплению талых вод и очистке русел рек так и остались на бумаге, резюмирует сенатор Серик Шайдаров, передает агентство Kazinform.

По словам депутата, из года в год в стране происходят паводки, а власти не способны их предотвратить и борются лишь с последствиями. Очевидно, что противопаводковые мероприятия проводятся не на должном уровне.

В своем депутатском запросе на имя Премьер-министра сенатор остановился на проблеме, которая касается гидротехнических сооружений, многие из которых эксплуатируются без капитального ремонта и реконструкции более 50 лет, а их износ превышает 60%.

— По итогам ежегодных визуальных обследований, 537 гидротехнических сооружений требуют ремонта, из них в коммунальной собственности — 427 гидротехнических сооружений. В бюджетах регионов на проведение многофакторных обследований и оформление деклараций безопасности плотин, находящихся в коммунальной собственности в 2024 году предусмотрены средства лишь в 5 регионах из 20. На 2025–2026 годы ни в одной области средства не предусмотрены. Почему такая ситуация? В первую очередь, несовершенство действующего законодательства, — считает сенатор.

По словам сенатора, чтобы эксплуатировать, содержать и ремонтировать такие сооружения, необходимы деньги.

В 2010–2012 годах по итогам выявления бесхозных плотин и дамб, все они решениями судов перешли в районную коммунальную собственность. По действующему законодательству, чтобы ими управлять, районы должны были передать их в областную коммунальную собственность, а те, в свою очередь, не принимали их, чтобы не расходовать на них средства.

— Порядка 75% гидротехнических сооружений находятся в районной коммунальной собственности. Считаем необходимым в кратчайшие сроки изучить проблему и внести изменения в законодательство, дать полномочия районам и городам — такие же функции как у местных исполнительных органов области с правом создания госпредприятий по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений, определить правилами критерии отнесения гидротехнических сооружений к областной и районной коммунальной собственности, — предложил сенатор.

Кроме того, сенатор предложил прописать и подготовить в Генпланах каждого населенного пункта, мероприятия по защите территорий от опасных воздействий природных явлений, а также проверить наличие этих мероприятий и меры по их реализации, а также сколько и где реализовано инвестиционных проектов по инженерной защите населенных пунктов.