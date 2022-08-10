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Более 60 единиц техники задействовали для откачки дождевой воды на столичных улицах
10 Августа 2022 16:31

Более 60 единиц техники задействовали для откачки дождевой воды на столичных улицах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -В столице задействовали более 60 единиц техники для откачки дождевой воды на улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В откачке воды по городу задействовали более 60 единиц техники. Акиматом города на системной основе ведется работа по расширению мощностей и строительству ливневой канализации и очистных сооружений. К примеру, ранее решен вопрос подтопления за счет ливневого строительства на 146 проблемных участках», -сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Отмечено, что в Нур-Султане построено более 130 км ливневой канализации и арычно-лотковой системы. Очищено около 1 тыс. смотровых, дождеприемных колодцев, а также 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб.

Ведутся работы по строительству ливневой канализации в районе Алматы (ул. Ш. Калдаякова), нового вокзала, проспекта Улы Дала и других местах.



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