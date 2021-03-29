Более 60 чиновников наказали за незаконное распределение соцжилья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 60 должностных лиц привлечены к ответственности за незаконное распределение социального жилья в Казахстане. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно проведения полной ревизии выданного акиматами социального жилья. На сегодняшний день в республиканской базе очередников на получение жилья состоит порядка 556 тыс. человек, в том числе 195 тыс. нуждающихся в жилье социально-уязвимых слоев населения с доходом ниже одного прожиточного минимума», - отметил Аскар Мамин.

Глава Кабмина пояснил, что предоставление жилья из государственного жилищного фонда гражданам, нуждающимся в жилье, осуществляется на основании пункта 1 статьи 77 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», в соответствии с которым жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется по решению местного исполнительного органа по месту жительства заявителя на основании решения жилищной комиссии. Вместе с тем органами прокуратуры проведен анализ состояния законности при реализации акиматами Государственной программы «Нұрлы жер» за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года.

«Анализом выявлены нарушения законности в сфере жилищной политики, в том числе распределения социального жилья и инвентаризации состоящих на учете граждан. По итогам анализа Генеральной прокуратурой Республики Казахстан выдано предписание (№ 2-010336-20-77380 от 24.12.2020 г.) о фактах незаконного предоставления жилья, несвоевременном и неправомерном снятии с учета граждан, необходимости создания единого оператора в сфере распределения жилья, учета нуждающихся лиц и привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в том числе руководителей местных исполнительных органов. По фактам выявленных нарушений в 16 регионах приняты меры дисциплинарной ответственности в отношении 61 должностного лица. Указанные в представлении нарушения учтены, акиматами принимаются меры по их устранению, в случае выявления факта незаконного распределения жилья, жилище будет изъято в коммунальную собственность по завершению отопительного сезона с дальнейшим перераспределением социально-уязвимым слоям населения в соответствии с датой их постановки на учет», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер заверил, что в дальнейшем будет усилен контроль за законностью реализации Государственной программы «Нұрлы жер».