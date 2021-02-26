21:06, 25 Февраль 2021 | GMT +6
Более 60 человек спасли на автодорогах Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий автодороги в Карагандинской области остаются закрытыми для движения для всех видов автотранспорта. Сотрудники ДЧС, полиции области и военнослужащие спасли и эвакуировали более 60 человек, которые оказались на трассах во время метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В местах закрытия автодорог из стоящих в заторах автомобилей силами Департамента по ЧС, воинской части 52859, Центра медицины катастроф МЧС РК и полиции проводится эвакуация людей и доставка их в населенные пункты и пункты обогрева.
Всего спасено и эвакуировано 63 человек, из них 7 детей.
ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует:
- не выезжать за пределы населенных пунктов!
- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия!
- по возможности находится в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе!
- воздержаться от пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды!
- одеваться соответственно изменениям погоды.