Более 60 человек спасли на автодорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий автодороги в Карагандинской области остаются закрытыми для движения для всех видов автотранспорта. Сотрудники ДЧС, полиции области и военнослужащие спасли и эвакуировали более 60 человек, которые оказались на трассах во время метели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В местах закрытия автодорог из стоящих в заторах автомобилей силами Департамента по ЧС, воинской части 52859, Центра медицины катастроф МЧС РК и полиции проводится эвакуация людей и доставка их в населенные пункты и пункты обогрева.

Всего спасено и эвакуировано 63 человек, из них 7 детей.





ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует:

- не выезжать за пределы населенных пунктов!

- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия!

- по возможности находится в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе!

- воздержаться от пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды!

- одеваться соответственно изменениям погоды.