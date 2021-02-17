РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:33, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 60 человек спасли из заблокированных квартир в ВКО с начала года

    None
    None
    ​УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасли 4-летнего ребенка, который оказался в заблокированной квартире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Родители рассказали, что не смогли самостоятельно открыть входную дверь и вызвали спасателей.​ Сотрудники пожарной части №8 города Усть-Каменогорска с помощью трехколенной лестницы проникли в окно квартиры на втором этаже и открыли дверь.​ Как оказалось,​ девочка закрылась на щеколду, когда родители ушли.

    Спасатели ДЧС ВКО обращаются к мамам и папам о необходимости проявлять бдительность, и ни в коем случае не оставлять своих детей одних. Взрослым на постоянной основе проводить разъяснительные беседы и объяснять правила безопасности в быту и на улице.

    Отметим, с начала года по ВКО зарегистрировано свыше 60 таких случаев. При этом в заблокированных квартирах оставались не только дети, но и взрослые люди.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:28
    Продолжительность рабочего дня таксистов могут ввести в Казахстане
    Сегодня, 11:26
    Мощный взрыв прогремел в Оксфорде
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!