Более 60 человек спасли из заблокированных квартир в ВКО с начала года

​УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасли 4-летнего ребенка, который оказался в заблокированной квартире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Родители рассказали, что не смогли самостоятельно открыть входную дверь и вызвали спасателей.​ Сотрудники пожарной части №8 города Усть-Каменогорска с помощью трехколенной лестницы проникли в окно квартиры на втором этаже и открыли дверь.​ Как оказалось,​ девочка закрылась на щеколду, когда родители ушли.

Спасатели ДЧС ВКО обращаются к мамам и папам о необходимости проявлять бдительность, и ни в коем случае не оставлять своих детей одних. Взрослым на постоянной основе проводить разъяснительные беседы и объяснять правила безопасности в быту и на улице.

Отметим, с начала года по ВКО зарегистрировано свыше 60 таких случаев. При этом в заблокированных квартирах оставались не только дети, но и взрослые люди.