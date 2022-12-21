Более 60 человек погибли под поездами с начала года в Казахстане

21 Декабря 2022, 23:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 60 человек погибли под колесами поездов с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

»На станции Манкент в Туркестанской области грузовой поезд совершил касательный наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако на них девушка не реагировала, так как была в наушниках и капюшоне. Пострадавшая была доставлена в центральную больницу Сайрамского района», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

По его словам, с начала года за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах транспортными полицейскими выявлено и привлечено к административной ответственности 25 403 человека, зарегистрировано 2 162 факта экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей – 365, связанных с нахождением домашних животных - 1 537. Стражами порядка проведено 1 219 сходов с населением, почти 1 200 встреч в пассажирских поездах, 1 643 лекции в учебных заведения на тему «Железная дорога – зона повышенной опасности!», было рассказано об основных мерах безопасности при нахождении на железнодорожных объектах.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу сотрудниками департамента и его территориальных подразделений, граждане продолжают нарушать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, тем самым рискуя собственной жизнью и здоровьем. За истекший период под колеса подвижного состава попали 93 гражданина, из них – 61 со смертельным исходом, по 12 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом – 8», – добавил Айтуганов.

Основные причины несчастных случаев – это нарушение правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и халатное отношение к личной безопасности граждан.