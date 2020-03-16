Более 60 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской на заседании штаба оперативного реагирования обсудили меры по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Серикбай Касмакасов сообщил, что прибывших из стран категории 1А в области нет. По категории 1Б – на домашнем карантине находятся 13 человек.

«По второй категории – 48 человек. Ведется медицинское наблюдение. За прошлые сутки прибыли три человека из Германии. Определены близкие контакты. Находятся на домашнем карантине. До сих пор вопрос о важности карантинных мероприятий открыт. Есть лица, которые уклоняются, не говорят контактные данные по случаям приезда. Есть такие факты. Мы обращались в МВД РК, соответствующие службы, вопрос решили. Но еще раз хочу напомнить: что это делается во благо, чтобы не допустить ввоз инфекции», - сказал С.Касмакасов.

По его словам, сотрудники службы стоят на пограничных постах вместе с пограничниками. Прохождение через границу сократилось в 7,5 раз после введения паспортного режима.

Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев проинформировал, что ни одного зарегистрированного случая коронавирусной инфекции в регионе нет.

«Подготовлены инфекционные койки. Дополнительно 100 коек провизорных в Петропавловске и 150 в районах для наблюдения за контактными. Для карантина - развернули 500 коек по району и 625 по районам. Проводится наблюдение за контактирующими с прибывшими из стран, неблагополучных по коронавирусу. Определен список лиц, занимающихся обходом, обзвоном», - сказал Т.Султангазиев.

Он сообщил, что всего было проведено 20 исследований. Результат на коронавирус отрицательный.

«Во всех медицинских организациях есть запас лекарств и медицинских изделий. В реанимационных залах есть необходимое оборудование. В медучреждениях усилен карантин. Как в стационарах, так и в поликлиниках. Постоянно проводится обучение медработников – 95% обучились. Начался второй этап с привлечением столичных специалистов», - подчеркнул Т.Султангазиев.