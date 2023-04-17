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Более 60 человек эвакуировали спасатели с трасс Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Апреля 2023, 20:30
Более 60 человек эвакуировали спасатели с трасс Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подразделениями ДЧС Карагандинской области в ночь на 17 апреля на автодорогах проводились аварийно-спасательные работы. Эвакуировано 63 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в Бухар-Жырауском районе, на 1024-м км автодороги Кызылорда – Павлодар, съехал в кювет автобус с пассажирами. Транспорт следовал по маршруту Караганда – Усть-Каменогорск. Происшествие произошло в 50 километрах от Караганды. К месту сразу выехали спасатели. Из автобуса эвакуировано в Караганду 38 человек.

Также в Бухар-Жырауском районе, на 1046-м км автодороги Алматы – Екатеринбург, в 12 км от Темиртау, силами ДЧС Карагандинской области из технически неисправного автобуса было эвакуировано 25 человек в Темиртау. Автобус следовал по маршруту Астана – Шымкент. Эвакуированные пассажиры в медпомощи не нуждались.

ДЧС региона напоминает, что на территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий движение автотранспортных средств ограничено на пяти участках автодорог:

- Екатеринбург – Алматы, 1353–1426-й км, граница Акмолинской области – пункт приёма оплаты города Темиртау;

- Караганда – Аягоз – Бугаз, 17–217-й км, город Караганда – город Каркаралинск;

- Астана – Кабанбай-батыра – Нура – Темиртау, 51–266-й км, граница Акмолинской области – город Темиртау;

- Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара, 231–324-й км, граница Павлодарской области – посёлок Ботакара;

- Кызылорда – Павлодар, 967–1135-й км, город Караганда – граница Павлодарской области.

Спасатели рекомендуют:

- не выезжать за пределы населенных пунктов;

- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;

- по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе;

- следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах.

Оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Дармен», на официальных страницах ДЧС в соцсетях.

Обо всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам: 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.

Фото пресс-службы ДЧС Карагандинской области


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