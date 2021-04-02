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    17:20, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 60 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Из-за сильного задымления 62 человека эвакуировали пожарные из девятиэтажного дома в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС области, на проспекте Абая, 28 произошёл пожар в 9-этажном жилом доме (бывшее здание КСХИ).

    «Через несколько минут в срочном порядке выехали спасатели ДЧС в количестве 27 человек личным составом и 6 единиц техники. На 7 этаже в подсобном помещении горели бытовые принадлежности и мебель на площади 16 квадратных метров. Сильное задымление в подъезде вызвало панику, люди были испуганы. Из-за позднего времени суток большинство жильцов спали, и огнеборцам пришлось будить их и просить выйти на улицу»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

    Силами ДЧС из подъезда многоэтажного дома было эвакуированы 62 человека, спасены 5 человек: из них трое детей и два инвалида.

    «Благодаря быстрым и грамотным действиям пожарных огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина и нанесенный пожаром ущерб устанавливается»,- заключили в ДЧС.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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