Более 60 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Из-за сильного задымления 62 человека эвакуировали пожарные из девятиэтажного дома в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС области, на проспекте Абая, 28 произошёл пожар в 9-этажном жилом доме (бывшее здание КСХИ).

«Через несколько минут в срочном порядке выехали спасатели ДЧС в количестве 27 человек личным составом и 6 единиц техники. На 7 этаже в подсобном помещении горели бытовые принадлежности и мебель на площади 16 квадратных метров. Сильное задымление в подъезде вызвало панику, люди были испуганы. Из-за позднего времени суток большинство жильцов спали, и огнеборцам пришлось будить их и просить выйти на улицу»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Силами ДЧС из подъезда многоэтажного дома было эвакуированы 62 человека, спасены 5 человек: из них трое детей и два инвалида.

«Благодаря быстрым и грамотным действиям пожарных огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина и нанесенный пожаром ущерб устанавливается»,- заключили в ДЧС.