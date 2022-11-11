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    13:42, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Более 60% бюджетных зданий в РК соответствуют самому низкому классу энергоэффективности

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 60% бюджетных зданий соответствуют самому низкому классу энергоэффективности «Е». Здания класса «Е» потребляют на 50% больше энергетических ресурсов. Об этом заявил председатель правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Бауыржан Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Государственного энергетического реестра Институтом развития электроэнергии и энергосбережения было проанализировано около 16 тысяч зданий бюджетного сектора. Так, было выявлено, что более 60% зданий соответствуют самому низкому классу энергоэффективности – Е.

    Как известно, здания класса Е потребляют на 50% больше энергетических ресурсов. В государственный энергетический реестр входит более 16 тысяч бюджетных организаций. Общее потребление составляет 5,2 млн Гкал и более 2 млн МВт*ч. Всего в данных организациях установлено 2,2 млн светоточек, и лишь 50% из них являются светодиодными», - сказал глава Института развития электроэнергетики на форуме.

    Бауыржан Смагулов отметил, что согласно новым поправкам в действующее законодательство будут установлены нормативы энергопотребления и мониторинг их соблюдения. Помимо этого, приняты поправки, обязывающие местных исполнительных органов компетенцией по принятию и реализации дорожных карт сроком на три года.

    Спикер также призвал представителей отечественных производителей и поставщиков энергосберегающих приборов, а также представителей местных исполнительных органов общими усилиями добиться снижения потребления бюджетного сектора.


    Теги:
    Экономика Энергетика
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