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Более 6 тысяч женщин получат выплаты и продуктовые корзины к 8 Марта в Карагандинской области

1 Марта 2023, 23:00
Более 6 тысяч женщин получат выплаты и продуктовые корзины к 8 Марта в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Международного женского дня в Карагандинской области мерами поддержки охватят 6573 человека из социально уязвимых слоев населения на общую сумму 17 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из средств местных бюджетов в Приозерске и Актогайском районе материальную помощь выдадут многодетным матерям, у которых дети посещают дошкольные организации образования. В Сарани ее предоставят женщинам, находящимся на заслуженном отдыхе и получающим минимальную пенсию.

Из внебюджетных источников с праздником поздравят и жительниц других городов и районов. Так, например, продуктовые наборы полагаются:

- в Караганде – пенсионеркам и женщинам с инвалидностью, обслуживаемым отделениями соцпомощи на дому;

- в Балхаше и Сарани – женщинам с инвалидностью;

- в Бухар-Жырауском районе – социально уязвимым семьям;

- в Актогайском районе – пенсионеркам, женщинам с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям;

- в Шахтинске – жительницам с инвалидностью, пенсионеркам, малообеспеченным семьям;

- в Приозерске – одиноким пенсионеркам;

- в Абае – малообеспеченным и многодетным семьям.

«Кроме того, в Караганде, Приозерске, а также Актогайском, Бухар-Жырауском и Осакаровском районах запланированы благотворительные акции. На праздничные обеды пригласят женщин с инвалидностью, пенсионерок, а также хранительниц домашнего очага из малообеспеченных и многодетных семей. В Бухар-Жырауском и Нуринском районах женщинам из социально уязвимых слоев населения помогут купить уголь», - сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.


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