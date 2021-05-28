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    13:05, 28 Май 2021 | GMT +6

    Более 6 тысяч жалоб поступило в МОН в 2020 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Министерство образования и науки поступило 6,5 тысяч жалоб. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В министерство поступает много обращений, заявлений, жалоб. В 2020 году, если учесть общий документооборот, в ведомство уже поступило 115 тысяч писем, в том числе 6,5 тысяч заявлений и жалоб. Этот показатель в два раза больше, чем в 2019 году», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

    В колл-центр министерства, по его словам, поступило более 20 тысяч звонков. Им были возвращены соответствующие ответы.

    «На социальном блоге министерства было рассмотрено 2,5 тысяч заявлений, и жалоб, и шесть тысяч сообщений. Можно сказать, что это одно из проявлений работы, проводимой в рамках концепции «слышащего государства», обозначенной Главой государства», - отметил министр.

    Он заверил, что Министерство образования открыто проводит работу в рамках поручения Главы государства. А. Аймагамбетов напомнил, что аппаратное совещание ведомства, которое проходит каждую пятницу, также будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети.


    Теги:
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