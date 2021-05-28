Более 6 тысяч жалоб поступило в МОН в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Министерство образования и науки поступило 6,5 тысяч жалоб. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В министерство поступает много обращений, заявлений, жалоб. В 2020 году, если учесть общий документооборот, в ведомство уже поступило 115 тысяч писем, в том числе 6,5 тысяч заявлений и жалоб. Этот показатель в два раза больше, чем в 2019 году», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

В колл-центр министерства, по его словам, поступило более 20 тысяч звонков. Им были возвращены соответствующие ответы.

«На социальном блоге министерства было рассмотрено 2,5 тысяч заявлений, и жалоб, и шесть тысяч сообщений. Можно сказать, что это одно из проявлений работы, проводимой в рамках концепции «слышащего государства», обозначенной Главой государства», - отметил министр.

Он заверил, что Министерство образования открыто проводит работу в рамках поручения Главы государства. А. Аймагамбетов напомнил, что аппаратное совещание ведомства, которое проходит каждую пятницу, также будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети.