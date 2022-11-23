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    09:40, 23 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Более 6 тысяч детей с особыми потребностями получают образование в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области ведется работа по обеспечению качественным образованием детей с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении образования акимата области, в этом учебном году из 7 922 детей с ограниченными возможностями 6 233 охвачены обучением и воспитанием.

    В 86 дошкольных учреждениях инклюзивно воспитываются около 2,5 тыс. детей. В 443 средних школах инклюзивное образование получают свыше 1,1 тыс. детей. Более 500 детей учатся в четырех специальных коррекционных школах-интернатах, около 300 - в специальных классах общеобразовательных школ. На дому получают образование 1 500 детей.

    В профессионально-технических колледжах обучается 201 ребенок с ограниченными возможностями.

    По области работают 29 специальных учреждений и кабинетов. Это четыре специальные школы-интернаты, шесть психолого-медико-педагогических консультаций, 12 кабинетов психолого-педагогической коррекции, один реабилитационный центр, пять кабинетов поддержки инклюзии и ресурсных центров, один центр для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас».

    Как сообщалось ранее, ко Дню инвалидов в Таразе обновился автопарк сети психолого-медико-педагогических консультаций. Сотрудникам консультаций Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов вручил ключи от пяти служебных автомобилей марки «LADA Largus». Государство на постоянной основе оказывает социальную поддержку детям с особыми образовательными потребностями.


    Теги:
    Жамбылская область Образование для mail.ru
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