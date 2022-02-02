Более 6 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в Азербайджане
БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 6620 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине АР.
Как сообщается, за этот период от инфекции вылечились 3 385 человек, скончались – 24.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 670 313 человек, 8 779 - скончались, 630 727 - вылечились, 30 807 - продолжают лечение.
За последние сутки в стране проведены 18 797 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 191 130.
В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации продолжается по всей стране.
За минувшие сутки от инфекции были вакцинированы 36 866 человек. При этом 3 062 из них получили первую дозу препарата, 1 412 - вторую, третьей дозой были вакцинированы 32 392 человека.
В целом, на сегодняшний день были введены 12 075 995 доз вакцины от COVID-19.
Напомним, в начале января в Азербайджане выявлен штамм «омикрон». Органы здравоохранения в связи с этим призывают граждан страны сделать бустерную дозу вакцины спустя полгода после второй дозы, либо после выздоровления от коронавируса.
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