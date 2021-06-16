Более 6 тысяч человек вакцинировали за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 15 июня зарегистрировано 112 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 95 случаев с симптомами и 17 без симптомов. Выписано всего – 106, поступило – 64. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 706 человек (26 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 71. На ИВЛ – 12, на неинвазивной ИВЛ – 24, High flow занято – 27 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 923 пациента, с симптомами – 727 с легкой и средней степенью, без симптомов – 196», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

Всего с 1 февраля по 15 июня вакцинировано 351 497 человек. За прошедшие сутки привито 6 032 человек. Из общего количества привитых 39 026 человек - старше 60 лет.

В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочных бригады из 1 257 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: первый компонент – 69 853 доз, второй компонент – 105 778 доз.



