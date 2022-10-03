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    16:29, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 6 тысяч человек приняли участие в похоронах бывшего Премьер-Министра Японии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщил об итогах рабочего визита заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Японию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    27 сентября текущего года состоялся рабочий визит заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в Японию для участия в церемонии государственных похорон бывшего Премьер-Министра Японии Синдзо Абэ.

    «На официальной церемонии присутствовало более шести тысяч человек, включая высокопоставленных японских политиков, депутатов Парламента и иностранных делегаций из более 200 стран и международных организаций», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

    Глава казахстанской делегации был принят Премьер-Министром Японии Фумио Кишида. Он выразил соболезнования от имени Президента Касым-Жомарта Токаева, Правительства и народа Казахстана. Глава МИД Казахстана также выразил соболезнования и супруге покойного экс-Премьер-Министра Акиэ Абэ.

    «В рамках визита Мухтар Тлеуберди провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Японии Ешимаса Хаяши. Стороны обсудили развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной ситуации и торгово-экономическим вопросам», - проинформировал официальный представитель ведомства.

    Также по информации МИД РК, во время визита была достигнута договоренность о проведении 9-й министерской встречи диалога «Центральная Азия + Япония» в декабре текущего года и 8-го заседания Совместной комиссии правительственного и частного секторов Казахстана и Японии по экономическому сотрудничеству в феврале 2023 года в городе Токио.



    Фото:Franck Robichon / Getty Images











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