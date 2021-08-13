Более 6 тысяч человек получили вакцину за день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 6 809 человек, вторым компонентом - 5 571 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления общественного здоровья, всего за весь период с 1 по 11 августа первым компонентом вакцинировано 794 303 человека.

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 6 809 человек, вторым компонентом - 5 571 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 106 390 человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек» - отметили в УОЗ.

Сообщается, что 11 августа зарегистрировано 1 510 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 430 случаев с симптомами и 80 без симптомов. Выписано всего - 455, поступило - 778. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 5 805 человек (235 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего - 405. На ИВЛ - 63, на неинвазивной ИВЛ - 165, High flow занято - 169 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 301 пациента, с симптомами - 11 770 с легкой и средней степенью, без симптомов - 531.