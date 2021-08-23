Более 6 тысяч человек лежат в стационарах Алматы с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 22 августа зарегистрировано 1 615 случаев коронавирусной инфекции (местных), из них 1541 случаев с симптомами и 74 без симптомов.

«Выписано всего 263 человека, поступило – 478. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 602 человек, в том числе199 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 464 пациента. На ИВЛ – 31, на неинвазивной ИВЛ – 203, High flow занято – 207 аппаратов. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 14 295 пациентов, с симптомами – 13 762 с легкой и средней степенью, без симптомов – 533», - сообщили в управлении.

За прошедшие сутки вакцинирован первым компонентом 1 471 человек, вторым компонентом привиты 3 528 человек.

Всего за весь период с 1 февраля по 22 августа вакцинировано первым компонентом 841 986 человек, вторым компонентом 676 373 человека.

Из общего количества привитых 109 901 человек - старше 60 лет.



