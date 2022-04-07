Более 6 тыс участковых инспекторов подключены к социальным чатам казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о проводимой работе по усилению ответственности за нарушение покоя граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством внутренних дел проводится работа по созданию благоприятных условий проживания граждан, проявления нетерпимости и неотвратимости наказания по фактам нарушения тишины и бытового насилия. С принятием нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» увеличены нормы временных ограничений деятельности, сопровождаемой повышенным шумом в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки (с 22 до 9 часов утра, ранее действовало с 23 до 6 часов утра), развлекательных заведений – в будние с 22 до 9 часов утра, в выходные и праздничные дни с 23 до 10 часов утра», - сообщили в МВД в ответ на запрос редакции.

В ведомстве также сообщили о том, что с июля прошлого года значительно увеличены санкции (в 5 раз, с 2 до 10 МРП, при повторном совершении - в 2 раза.) по фактам превышения владельцами автомобилей норм экологии или шума, а также дополнительно предусмотрена ответственность за такие правонарушения в отношении юридических лиц (штраф в размере 100 МРП).

Как говорится в предоставленной информации, для выявления нарушений общественного порядка и обеспечения спокойствия граждан с их же участием, более шести тысяч участковых инспекторов полиции подключены к социальным чатам жителей микрорайонов и жилых комплексов, где жители сообщают о нарушении тишины, семейных скандалах, фактах курения в подъездах, выброса мусора и др. Здесь же проводится праворазъяснительная работа с населением о недопустимости совершения правонарушений.