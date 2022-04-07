РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 6 тыс участковых инспекторов подключены к социальным чатам казахстанцев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о проводимой работе по усилению ответственности за нарушение покоя граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством внутренних дел проводится работа по созданию благоприятных условий проживания граждан, проявления нетерпимости и неотвратимости наказания по фактам нарушения тишины и бытового насилия. С принятием нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» увеличены нормы временных ограничений деятельности, сопровождаемой повышенным шумом в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки (с 22 до 9 часов утра, ранее действовало с 23 до 6 часов утра), развлекательных заведений – в будние с 22 до 9 часов утра, в выходные и праздничные дни с 23 до 10 часов утра», - сообщили в МВД в ответ на запрос редакции.

    В ведомстве также сообщили о том, что с июля прошлого года значительно увеличены санкции (в 5 раз, с 2 до 10 МРП, при повторном совершении - в 2 раза.) по фактам превышения владельцами автомобилей норм экологии или шума, а также дополнительно предусмотрена ответственность за такие правонарушения в отношении юридических лиц (штраф в размере 100 МРП).

    Как говорится в предоставленной информации, для выявления нарушений общественного порядка и обеспечения спокойствия граждан с их же участием, более шести тысяч участковых инспекторов полиции подключены к социальным чатам жителей микрорайонов и жилых комплексов, где жители сообщают о нарушении тишины, семейных скандалах, фактах курения в подъездах, выброса мусора и др. Здесь же проводится праворазъяснительная работа с населением о недопустимости совершения правонарушений.


    Теги:
    Транспорт Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!