Более 6 тыс. проектов микро- и МСБ получили поддержку от  государства в Карагандинской области

В региональную палату предпринимателей «Атамекен» по Карагандинской области ежегодно приходят около 2 тыс. новых клиентов, которые хотят открыть свой бизнес.

С каждым годом список микро- и МСБ в Карагандинской области расширяется. Для грамотного ведения своего дела начинающим бизнесменам огромную помощь оказывают в РПП «Атамекен».

«В рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в Карагандинской области получили поддержку более 4 тыс. представителей микробизнеса и порядка 2 тыс. МСБ. Надо отметить, что в бизнесе сейчас более востребована сфера услуг. В последнее время также стали популярны услуги грузоперевозок», - говорит начальник отдела нефинансовой поддержки палаты предпринимателей Карагандинской области Меруерт Касимова.

Предпринимательница Перизат Кулумбетова одна из тех, кто получил поддержку в рамках национального проекта. Ее мини-швейный цех «Altyn Ornek» изготавливает изделия в национальном стиле.

«Перед тем, как начать свой микро-бизнес, я пошла в РПП «Атамекен». Там мне в центре обслуживания клиентов подробно рассказали о том, как зарегистрировать свой бизнес, какие документы нужно собрать. В апреле я начала свое дело. Но уже сейчас мои ученики получили приглашение от Шанель», - поделилась Перизат Кулумбетова.

Благодаря консультации маркетологов РПП «Атамекен», построила свой бизнес и владелица итальянской пиццерий «Prima pizza» Ботагоз Жумажанова.

«Когда я решила открыть пиццерию, встал вопрос финансирования. Я обратилась в палату предпринимателей, и там мне помогли грамотно и быстро собрать все необходимые документы для получения микрокредита. И мы запустили свой бизнес. В дальнейшем планирую воспользоваться программой «деловые связи», чтобы съездить на родину пиццы и ознакомиться с технологией приготовления этого блюда», - говорит Ботагоз Жумажанова.

Еще одна востребованная сфера услуг – дополнительное образование детей. Школа-студия «Каракат» в Караганде открыла уже второй филиал.

«Мы с супругом решили принять участие в конкурсе на получение гранта и выиграли 5 млн тенге. На эти средства купили франшизу и музыкальное оборудование. Спустя время решили открыть второй филиал. Тогда мы обратились опять в РПП, и нам консультанты помогли оформить документы для получения микрокредита», - поделилась руководитель школы-студии Айжан Аманжолова.