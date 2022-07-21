21 Июля 2022 14:01

Более 6 тыс. молодежи категории NEET проживают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проживают более 6 тыс. молодежи категории NEET. Сотрудники Центра занятости населения совместно с управлением молодежной политики проводят работу по их официальному трудоустройству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Центре занятости населения на учете состоят 4873 безработных граждан, из которых 1249 молодежи. В основном они заняты на молодежной практике, на общественных работах. По статистике в Нур-Султане зарегистрировано более 6 тыс. молодежи категории NEET, которые не учатся, не работают, ничем не заняты. Совместно с управлением по молодежной политике мы выявляем их, предлагаем официально устроиться на работу», - сказал на брифинге директор Центра занятости населения Ерлан Жусипов.

Сотрудники Центра занятости также проводят работу по трудоустройству выпускников колледжей и вузов. Не дожидаясь получения диплома, в колледжах и вузах они предлагают актуальные вакансии, призывают активно участвовать в мерах занятости.