Более 6 тыс. доз вакцины от птичьего гриппа выделили в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Птицефабрики усилили ветеринарные мероприятия, включая исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам, воде и в помещения, где содержатся птицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства РК.

«В июне в Каспийском море на расстоянии около 78 км в районе искусственных островов DS-04, DS-01 обнаружены трупы более 1 тыс. чаек. В Национальном референтном центре по ветеринарии проведены лабораторные исследования павшей птицы, по результатам которых в пробах, отобранных от двух птиц, выявлен вирус птичьего гриппа. Данные пробы направлены в референтную лабораторию МЭБ (Великобритания) для переподтверждения диагноза.

Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц Комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК из республиканского запаса выделено 6 291 доз вакцин для всего поголовья птиц в угрожаемых зонах высокопатогенного гриппа птиц, также задействованы 12 специалистов», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

На территории республики в 2022 году запланировано провести вакцинацию 16 370 180 голов среди домашних птиц против высокопатогенного гриппа птиц. За 6 месяцев вакцинировано 6 028 810 голов (37% от годового плана).

Для эпизоотического мониторинга сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии с заинтересованными госорганами выезжают на отстрелы диких перелетных птиц по периметру сезонных путей миграции диких птиц для исключения высокопатогенного гриппа.

Фото: gov.kz