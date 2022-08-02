2 Августа 2022 14:51

Более 6 трлн тенге потратили казахстанцы в магазинах и на базарах за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие казахстанцы оставили в магазинах и на базарах страны более 6 триллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

По итогам первого полугодия объем розничной торговли достиг 6,1 трлн тг - на 13,8% больше в деньгах, чем годом ранее. Реальный рост физического объема торговли составил всего 1,2%.

В стоимостном выражении розничные продажи продовольственных товаров выросли на 7,9% за год, до 2 трлн тг, непродовольственных - на 17%, до 4,1 трлн тг. Торгующие предприятия и организации продали товаров на 4,3 трлн тг, индивидуальные предприниматели, в том числе торгующие на рынках, - на 1,8 трлн тг.

В аналогичном периоде 2021 года объем розничной торговли в стране составил 5,3 трлн тг - на 15,9% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего товаров в розницу традиционно продали в Алматы: 30,7% от РК. Объем торговли в деньгах вырос на 10,7% за год, до 1,9 трлн тг.

На второй строчке оказалась столица: 711,2 млрд тг, плюс 16,8% за год. В тройку лидеров также вошла Карагандинская область: 506,7 млрд тг, плюс 5,5% за год.

Наименьший объем официального ритейла был зафиксирован в новообразованной Улытауской области: всего 39 млрд тг. Далее идут Жетысуская и Туркестанская области.

Министерство торговли и интеграции планирует оцифровать процесс доступа товаропроизводителей к торговым площадям.

Новые разработанные нормы предусматривают наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли, установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам, создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.